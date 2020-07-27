أصالة لـ أسماء المنور: "كل سنة و انتي الصديقة لقلبي و لروحي"









حرصت الفنانة أصالة نصر، على تهنئة الفنانة أسماء المنور بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت أصالة، على الصورة قائله: "كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقة الوقت معك ممتع ومُفيد.. وصوتك حتّى في الكلام، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي".يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".