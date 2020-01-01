"طالبان" تسعى للاستيلاء على الشركات الخاصة ووكالات المساعدة في أفغانستان

أعلن مسؤولين في حركة طالبان إن الحركة تريد من جميع الشركات الخاصة ومنظمات المساعدة العاملة في أفغانستان أن تسجل نفسها لدى الإسلاميين المتشددين.





وقال متحدث باسم الجماعة، إن مسؤوليها لاحظوا أن بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية، تتابع الأنشطة التي تعتبرها ضد المصلحة الوطنية، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد: "لن نسمح لأي وكالة بالعمل ضد مصالح أفغانستان الحبيبة، الإسلام ... لذلك نريد تسجيلهم جميعًا للحصول على معلومات حول أنشطتهم".





تشكل المساعدات الخارجية العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني وتعمل أكثر من 2200 منظمة غير حكومية في البلاد لتقديم التعليم والصحة والدعم المالي للفقراء.





في العام الماضي، منعت حركة طالبان لفترة وجيزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من العمل في البلاد واتهمتهم بالقيام بأنشطة "مشبوهة" أثناء حملات التطعيم.





وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، إن طالبان تبذل محاولات يائسة لفرض سيطرتها على الوظائف الحكومية.





وقال داوا خان مينابال، نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني: "طالبان، جماعة إرهابية. ليس لديهم الحق في إجبار الشركات والمنظمات غير الحكومية على تسجيل أنفسهم معهم".





وصدر الأمر الأسبوع الماضي ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الأفغانية ومسؤولو "طالبان" للدخول في محادثات داخل أفغانستان تهدف إلى إنهاء القتال في البلد الذي مزقته الحرب.





والمفاوضات المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة جزء من اتفاق فبراير بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا. تحاول واشنطن تسوية الصعوبات وإحضار طالبان والحكومة الأفغانية إلى طاولة المفاوضات.



