سجن غيابي لبائع متجول لبيعه مصاحف ملونة بالإسكندرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
عاقبت اليوم الإثنين محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة وبعضوية كلًا من المستشار أحمد علي إبراهيم جنينة، المستشار عماد أبو الحسن عبد اللاه وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم "أ. ع. م" بائع متجول؛ لاتهامه ببيع منتجات بدون ترخيص.

وتعود الواقعة في القضية رقم 14557 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من ضباط وحدة المصنفات الفنية بالقبض على بائع متجول بحوزته كمية من المصاحف الملونه الممنوع تداولها. 

كشفت تحريات ضباط قسم المصنفات بمديرية أمن الإسكندرية أثناء المرور وتفقد المكتبات بمنطقة المنتزة اول شهد المتهم " أ.ع.م " 34 سنة بائع متجول يقوم بعرض مصاحف للقرآن الكريم مبهجة والتي ممنوع بيعها وطباعتها بناء على تعليمات الأزهر الشريف طبقا للقانون رقم 102 لسنة 85 وعثر بحوزته على عدد 109 مصاحف ملون مختلف الأحجام فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح  مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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