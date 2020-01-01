إسبانيا تأمل أن ترفع بريطانيا الحجر الصحي على الجزر الإسبانية عاجلا

صرحت وزيرة السياحة الإسبانية، رييس ماروتو، اليوم الاثنين، بأنها تأمل في أن تتمكن بريطانيا من رفع الحجر الصحي المفروض على العائدين من جزر البليار والكناري الإسبانية بسرعة كبيرة "اليوم وليس غدًا".





وقالت "ماروتو": "كنا نتحدث طوال عطلة نهاية الأسبوع. ما نريده هو رفع الحجر الصحي في الجزر في أقرب وقت ممكن ونأمل أن يكون اليوم بدلاً من الغد."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





بعد أن فرضت السلطات البريطانية نهاية هذا الأسبوع الحجر الصحي على المسافرين القادمين من إسبانيا، قالت الحكومة، إنها ستركز جهودها على إقناعهم برفعها للأرخبيلين.





وقد أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونزاليس لايا، يوم الاحد، أن الحكومة الإسبانية تركز على إقناع بريطانيا باستبعاد جزر البليار وجزر الكناري من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا الذي فرضته فجأة على جميع المسافرين العائدين من إسبانيا.





وقالت "جونزاليس لايا" للصحافيين: "إسبانيا آمنة، وهي آمنة للإسبان، وآمنة للسياح"، كما أوردت وكالة "رويترز".



