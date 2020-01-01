شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاع المتزايد في أسعار المعدن محليا

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في السوق المحلى يعود إلى عدة أسباب تستعرضها "الفجر" في النقاط التالية:

- انهيار الدولار امام اليورو لأدني مستوي في 4 أشهر

- انهيار الدولار امام الفرنك السويسري لادني مستوي في 5 سنوات

- توجه الإستثمارات للإبتعاد عن الدولار و الاتجاه القوي للذهب كملاذ امن

- توقعات بتباطؤ الاداء الاقتصادي الامريكي و حلول الفيدرالي قد تكون غير مجديه

- ارتفاع حده التوترات التجاريه بين الصين و امريكا

وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات دورية مرتبطة بالسعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت هذه الارتفاعات لما يتعرض له سعر أوقية الذهب إلى زيادة غير مسبوقة بسبب توتر الأوضاع السياسية بين الصين وأمريكا شجع الإقبال يستمر على الملاذات الآمنة، بينما يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بقيمة 15 جنيها للجرام حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 865 جنيها، يأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الأوقية العالمية لما فرق مستوى 1900 دولار، وجاءت السعار على النحو التالي:





عيار ١٨ : 741.40

عيار ٢١ : 865

عيار ٢٤ : 988.55

الجنيه الذهب : 6920

السعر العالمي : 1942









وغلى المستوى العالمي، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية يوم الاثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الاصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19.





وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار.









وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة بالمئة إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.









وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في إيه.إن.زد إن الذهب ” في وضع ممتاز للتحرك صعودا“ وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.





وتابعت ”يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي“.





ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.





وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2250.47 دولار.



