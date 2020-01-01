(من هنااااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والاخيرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة manpower.gov





بالتأكيد شكلت أزمة تفشي وباء فيروس كورونا حالة من الارتباك عند المواطنين والحكومات، فمع تفشي وباء كوفيد 19 فرض حظر التجوال علي المواطنين، وأثر هذا بالطبع علي المواطنين الذين يعملون في مهن غير حكومية وفي الاعمال المهنية والشاقة.





ميعاد صرف الدفعة الثالثة منحة العمالة الغير منتظمة

لذا منحت الحكومة منحة الي العمالة الغير منظمة للتخفيف عنهم اعباء الحياة اليومية ،لذا قررت الحكومة المصرية صرف منحة وقيمتها 1500 جنية ، علي ان تصرف علي ثلاث دفعات بشكل منتظم .و قد تم صرف دفعتين من المنحة ،علي أن يتم صرف المنحة القادمة خلال الايام القليلة المقبلة.





ويتابع الكثير من المواطنين بشغف ميعاد صرف الدفعة القادمة و ينتظر صرفها خلال الايام القادمة ، وذلك بعد اعلان وزير العمل الدكتور محمد سعفان بأنه سيتم صرفها خلال الايام المقبلة و ذلك بعد انتهاء الاجتماع المقرر عقده خلال الايام المقبلة.





خطوات الاستعلام عن الفئة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

ويسعي الكثير من المواطنين معرفة ميعاد صرف الدفعة الاخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة ،لذا سنقدم لكم ميعاد صرف الدفعة الاخيرة لصرف هذه المنحة و ايضاً طرق الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة خلال الخطوات التالية:-





- الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- البحث عن منحة 500 جنيه للعمالة الغير رسمية.

- تسجيل الاسم بالكامل.

- تسجيل رمز البلد.

- اختيار المحافظة.

- الضغط على كلمة استعلام.





وقد ناشدت وزارة القوي العاملة المواطنين التي سيتم صرف لهم منحة العلاوة الغير منتظمة عدم التوجه الي مكاتب البريد الا بعد التأكد من نزول المنحة في الحساب الخاص ، والذي يتم معرفتة عن طريق الرسائل النصية من خلال الهاتف المحمول، وذلك لعدم التزاحم امام مكاتب البريد.



