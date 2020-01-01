(من هنااااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والاخيرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة manpower.gov

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:39 م
منحة العمالة الغير منتظمة
منحة العمالة الغير منتظمة

(من هنااااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والاخيرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة manpower.gov

بالتأكيد شكلت أزمة تفشي وباء فيروس كورونا حالة من الارتباك عند المواطنين والحكومات، فمع تفشي وباء كوفيد 19 فرض حظر التجوال علي المواطنين، وأثر هذا بالطبع علي المواطنين الذين يعملون في مهن غير حكومية وفي الاعمال المهنية والشاقة.

ميعاد صرف الدفعة الثالثة منحة العمالة الغير منتظمة
لذا منحت الحكومة منحة الي العمالة الغير منظمة للتخفيف عنهم اعباء الحياة اليومية ،لذا قررت الحكومة المصرية صرف منحة وقيمتها 1500 جنية ، علي ان تصرف علي ثلاث دفعات بشكل منتظم .و قد تم صرف دفعتين من المنحة ،علي أن يتم صرف المنحة القادمة خلال الايام القليلة المقبلة.

ويتابع الكثير من المواطنين بشغف ميعاد صرف الدفعة القادمة و ينتظر صرفها خلال الايام القادمة ، وذلك بعد اعلان وزير العمل الدكتور محمد سعفان بأنه سيتم صرفها خلال الايام المقبلة و ذلك بعد انتهاء الاجتماع المقرر عقده خلال الايام المقبلة.

خطوات الاستعلام عن الفئة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة
ويسعي الكثير من المواطنين معرفة ميعاد صرف الدفعة الاخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة ،لذا سنقدم لكم ميعاد صرف الدفعة الاخيرة لصرف هذه المنحة و ايضاً طرق الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة خلال الخطوات التالية:-

- الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- البحث عن منحة 500 جنيه للعمالة الغير رسمية.
- تسجيل الاسم بالكامل.
- تسجيل رمز البلد.
- اختيار المحافظة.
- الضغط على كلمة استعلام.

وقد ناشدت وزارة القوي العاملة المواطنين التي سيتم صرف لهم منحة العلاوة الغير منتظمة عدم التوجه الي مكاتب البريد الا بعد التأكد من نزول المنحة في الحساب الخاص ، والذي يتم معرفتة عن طريق الرسائل النصية من خلال الهاتف المحمول، وذلك لعدم التزاحم امام مكاتب البريد.

(من هنااااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والاخيرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة manpower.gov

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 منحة العمالة الغير منتظمة

أخبار تهمك

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ يوم

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ 43 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رابط استمارة بيانات العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

لينك طلقة شغال.. موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه للحصول على 500 جنيه

لينك مباشر | استمرار تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

طريقة الحصول علي كارت ATM للعمالة الغير منتظمة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وموعد الصرف

الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.. رابط الاستعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة والتسجيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

10:39 ص

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

11:33 ص

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

08:58 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

12:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»