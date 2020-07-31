صلاة العيد.. ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:28 م
صلاة العيد، في السطور التالية ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث سيوافق أول أيام العيد الجمعة 31/7/2020.
موعد صلاة عيد الأضحى 2020
وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إليكم التالي:
محافظة القاهرة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً
محافظة الجيزة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً
محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.
محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.
مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً.
مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.
مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.
مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.
مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.
مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً.
مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.
محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.
محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
محافظة بني سويف، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.
محافظة أسيوط، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
محافظة سوهاج، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:43 صباحاً.
محافظة قنا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.
محافظة أسوان، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحاً.
مدينة أبو سمبل، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.
محافظة مرسي مطروح، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً.
مدينة الغردقة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.
مدينة الخارجة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.
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