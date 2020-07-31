صلاة العيد.. ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر

صلاة العيد، في السطور التالية ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث سيوافق أول أيام العيد الجمعة 31/7/2020.





موعد صلاة عيد الأضحى 2020

وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إليكم التالي:





محافظة القاهرة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً

محافظة الجيزة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً

محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً.

مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً.

مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

محافظة بني سويف، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة أسيوط، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

محافظة سوهاج، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:43 صباحاً.

محافظة قنا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

محافظة أسوان، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحاً.

مدينة أبو سمبل، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

محافظة مرسي مطروح، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

مدينة الغردقة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

مدينة الخارجة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.