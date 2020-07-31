صلاة العيد.. ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
صلاة العيد، في السطور التالية ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث سيوافق أول أيام العيد الجمعة 31/7/2020.

موعد صلاة عيد الأضحى 2020
وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إليكم التالي:

محافظة القاهرة تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:38 صباحاً
محافظة الجيزة تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً
محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً. 
محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً. 
محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً. 
مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً. 
مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً. 
مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً. 
مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً. 
مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.
مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام  الساعة 5:38 صباحاً. 
مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً. 
مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً. 
مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً. 
مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً. 
مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً. 
محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً. 
محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً. 
محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.
محافظة بني سويف، تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:41 صباحاً. 
محافظة أسيوط،  تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:44 صباحاً. 
محافظة سوهاج،  تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:43 صباحاً. 
محافظة قنا،  تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:39 صباحاً. 
محافظة أسوان،  تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:42 صباحاً. 
مدينة أبو سمبل، تؤدي صلاة العيد   في تمام الساعة 5:50 صباحاً. 
محافظة مرسي مطروح،   تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:52 صباحاً. 
مدينة الغردقة، تؤدي صلاة العيد   في تمام الساعة 5:33 صباحاً. 
مدينة الخارجة،  تؤدي صلاة العيد  في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

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