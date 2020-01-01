ولاية هندية تبحث عن البلازما لمرضى فيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عندما سعى الأطباء في ولاية هندية منكوبة بالفيضانات على وجه السرعة إلى بلازما من فصيلة دم معينة لمصاب فيروس كورونا هذا الشهر، أرسل مسؤولو الصحة قاربًا إلى متبرع متعثر شفي من المرض قبل أسابيع.

تقول آسام، إن مرضى الأعراض الذين يتبرعون بالبلازما بعد أربعة أسابيع من الشفاء سيفضلون في الوظائف الحكومية والإسكان. على سبيل المثال، قد يحصل المتبرع على علامات إضافية إذا تم ربطه في أي اختبار أو مقابلة لوظيفة، كما أوردت وكالة "رويترز".

يُعد نجاح الجهد الإجمالي أمرًا حاسمًا بالنسبة إلى ولاية أسام، وهي واحدة من أفقر الولايات في الهند التي تفتقر إلى ريميسيفير وتوسيليزوماب لعلاج مرضى فيروس كورونا الخطير.

وتلجأ ولايتي دلهي وأوديشا إلى مناشدة مانحي البلازما حيث قفز إجمالي الإصابات في الهند إلى 1.4 مليون شخص مع ما يقرب من 33,000 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة في ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما لـ"رويترز" في مقابلة: "أردنا مؤخرًا بلازما من مجموعة (أو) لمريض وطبيب."

وأضاف: "عندما علمنا أن شخصًا ما كان على استعداد للتبرع، ذهب الناس إلى منزله على متن قارب ونقلوه إلى المستشفى وقاموا بالتبرع".

ورفض تحديد الجهة المانحة لكنه قال، إن المتلقي يستجيب بشكل جيد.

وأوضح "سارما"، أن البلازما المأخوذة من شخص مصاب في السابق يمكن استخدامها لعلاج ما يصل إلى اثنين من المرضى الذين يعانون من مرض متوسط. بدون العلاج في الوقت المناسب، يمكن أن تتفاقم حالة هؤلاء المرضى، مما يزيد من إجهاد التجمع المحدود للأدوية.

وأدف: "لقد رأينا أنه إذا أعطيت البلازما بين المرحلة المعتدلة والحرجة، فإن النتائج تكون جيدة جدًا".

مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس المستجد في ولاية آسام الشمالية الشرقية ونفاد الأدوية الحرجة، تطرح السلطات المحلية السجادة الحمراء للمرضى الذين شُفيوا الآن - كل ذلك من أجل بلازما الدم التي يُعتقد أنها غنية بالأجسام المضادة للفيروسات، على الرغم من أن الأبحاث حول فعاليتها لم تكن حاسمة.

كما تعرض تغطية تكاليف السفر والنفقات الأخرى للمانحين من خارج الولاية، وجعلت عمالها في الخطوط الأمامية يجوبون الولاية - يخوضون أحيانًا في مياه الفيضان - لجلب المشاركين الراغبين في مراكز التبرع بالبلازما.

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