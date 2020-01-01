مورينيو: لم نتمنى العودة للدوري الأوروبي ولن نضم صفقات سوبر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
صرح المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو إن فريقه يمكنه تحقيق انجاز "جميل" في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن ضمن مقعدا بالمسابقة القارية بتعادله مع كريستال بالاس في اليوم الأخير بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد.

وربما لا يرضي هذا طموح جماهير توتنهام التي استمتعت بمشاهدة فريقها في دوري أبطال أوروبا في المواسم الأربعة الماضية لكن التأهل للدوري الأوروبي أعطاهم بعض السلوى عقب موسم عصيب.

وكان توتنهام في المركز 14 بالدوري عند وصول مورينيو في نوفمبر الماضي لخلافة ماوريسيو بوتشيتينو وحقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في الدوري قبل وصوله.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي أنهى توتنهام الدوري في المركز السادس ليختتم الموسم بقوة حيث فاز خمس مرات في آخر تسع مباريات بالدوري منذ استئناف الموسم وخسر مرة واحدة.

وقال مورينيو :"بالتأكيد كل من شارك مرة في دوري الأبطال لا يريد العودة للدوري الأوروبي لكن هذا كان الأمر الوحيد المتاح بعد موسم صعب للنادي واللاعبين ولي شخصيا".

وأضاف :"الوصول عندما كان الفريق في المركز 14 وبعد التعامل مع كل الأوضاع السيئة أشعر بالسعادة للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وواصل :"يجب أن نحفز أنفسنا في هذه المسابقة وأن نحفز الجماهير لدعمنا من أجل تحقيق شيء جميل".

ورغم أن توتنهام بدا قويا في المرحلة الأخيرة من الموسم لا تزال الشكوك تحيط حول قدرته على منافسة ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

ولا يشكك مورينيو في الحاجة إلى تدعيمات بفريقه في فترة الانتقالات لكنه ليس واثقا من المبلغ المتاح أمامه للإنفاق. وستكون الأولوية لضم مهاجم لتخفيف الضغط على هاري كين وظهير أيمن ولاعب مبدع في وسط الملعب.

وتابع :"بعد استعادة كل اللاعبين أظهرنا مستوانا الحقيقي في الفترة الأخيرة من الموسم. ربما كنا سنحتل المركز الثالث أو الرابع بعد فترة العزل العام.. الأمر الأساسي بالتأكيد هو الاحتفاظ باللاعبين الجيدين وبعد ذلك تدعيم التشكيلة".

وأتم :"هل سنشتري عشرة لاعبين؟ لا. هل سنشتري لاعبين مقابل 100 مليون جنيه استرليني؟ لا. سنحسن التشكيلة قدر المستطاع ونأمل في خوض موسم جيد جدا".

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