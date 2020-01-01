تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:22 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
محمد الصو
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، حقيقة اقتراب نادي أودينيزي الإيطالي من التعاقد مع رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار إلى الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير في وقت سابق، أن الفريق الإيطالي يسعى بكل قوة للتعاقد مع صبحي والاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفت شبكة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، كل ما تردد حيث أوضحت بأن أودينيزي لم يتحرك لضم اللاعب حتى هذه اللحظة.

وأضافت: "اللاعب قد يكون ضمن حسابات أودينيزي، ولكن ليس هناك أي تحركات رسمية حتى الآن، خاصةً أنه اللاعب معروض للبيع النهائي وليس الإعارة".

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير صبحي، خلال الأيام المقبلة خاصةً أن النادي الأهلي أعلن الرغبة في استمرار اللاعب بالتتش والحصول على خدماته بشكل نهائي.

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