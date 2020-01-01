لطيفة التونسية تطرح أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"

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طرحت الفنانة لطيفة التونسية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "رد الباب وغرب" باللهجة التونسية، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".







وشاركت لطيفة، جمهورها بمقطع فيديو من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت التونسية، على مقطع الفيديو قائلة:"ياما نبهتك ياغالي راني صعيبه ما ننقد لا ولييد عمي لا خالي ال نحبه ما يشبه حد ".





وأضافت:"اسمعوا اغنيتي الجديدة رد الباب وغرب دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب اللينك في البايو".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة التونسية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"سلمت اناملك يا غالية صوت جميل والفنانة أجمل" وأضاف آخر"أحلى لطيفة في العالم".