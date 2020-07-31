ننشر توقعات الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك (تفاصيل)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن توقعات الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك من جانب المواطنين؛ لكي يعرفون درجات الحرارة وحالة الطقس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية أول وثاني وثالث أيام العيد بداية من يوم الجمعة الموافق 31/7/2020.

توقعات الطقس
تشير توقعات الطقس خلل فترة العيد إلى أن البلاد تشهد حرارة شديدة أول وثاني أيام العيدن أم ثالث يوم العيد فتؤكد توقعات الطقس أن الجو سيتحسن نسبيا وتعود درجاتا لحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وعن توقعات الطقس بالتفصيل، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تصل إلى 37 و38 درجة فقط في القاهرة خلال هذه الأيام ويستمر حتى يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام العيد.

وأكدت أن حالة الطقس في جنوب البلاد تصل درجة الحرارة إلى 46 أو 47 درجة، وهذا أمر معتاد عليه في محافظات الصعيد.

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