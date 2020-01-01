"البورصة" تواصل المكاسب خلال منتصف التعاملات.. و"الرئيسي" يرتفع 0.52 %

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:58 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود مدفوعة بمشتريات المصريين ، و مازال الأداء الايجابي هو المسيطر علي حركة المؤشرات الرئيسية و معظم الأسهم فيما سيطرت على الأسهم القيادية الحركة العرضية المائلة للهبوط .


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10579.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1522.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2329.5 نقطة.


وإختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات  أمس الأحد على مكاسب جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي  للبورصة تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.62% عند أعلى نقطة 10524 بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية و العربية ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان عند 1515 نقطة بارتفاع 1.4% مع استمرار مشتريات الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع نشاط ملحوظ على الاسهم الخبرية و أسهم المضاربات و التى أنهى أكثر من 10 أسهم منها على ارتفاع بالحدود القصوى ، و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة لجلسة الأحد مع تراجع نشاط الاجانب بأقل من 10% من التعاملات لتسجل 874 مليون جنيه بحجم تداول 309 مليون سهم من خلال 35886 صفقة بمخطط سيولة للشراء 55% . بالتداول على 173 ربحت منها 105 ورقة و تراجعت 40 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 28 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.955 مليار جنيه مسجلا 580.499 مليار جنيه.

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