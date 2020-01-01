"البورصة" تواصل المكاسب خلال منتصف التعاملات.. و"الرئيسي" يرتفع 0.52 %









واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود مدفوعة بمشتريات المصريين ، و مازال الأداء الايجابي هو المسيطر علي حركة المؤشرات الرئيسية و معظم الأسهم فيما سيطرت على الأسهم القيادية الحركة العرضية المائلة للهبوط .









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10579.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1522.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2329.5 نقطة.







