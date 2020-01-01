رئيس حماية المستهلك عن مبادرة "مايغلاش عليك": فكرة عبقرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك"، مبادرة "عبقرية"، حيث تخدم كافة أطراف المنظومة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الإثنين، أن المصانع قدمت خلال هذه المبادرة خصم 10%، بجانب خصم 10% من قبل الدولة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.

وأوضح أن هذه المبادرة قوية، وتستهدف الوصول لمعدلات تنمية اقتصادية وزيادة المنتج والتصنيع المحلي، بمشاركة كافة الوزارات.

وكانت الحكومة أطلقت أمس الأحد مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

منذ أن طرحت مبادرة "مايغلاش عليك" على الساحة المصرية خلال الساعات الأخيرة، وانشغل المصريين بها ما أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث على موقع "جوجل" في ظل ما تقدمه من منتجات تتمتع بخصومات وكذلك يتاح تقسيط ثمنها.

وتسمح المبادرة التي أطلقت من أجل تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان 

وهناك تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف عن الخطوات التي يمكن أن يعتمد عليها المستهلك من أجل تقسيط أسعار المنتجات التي يحصل عليها مؤكدا أنه بالنسبة للبنوك يمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.

وفي هذه الحالة سيكون سعر الفائدة مساوي لنسبة 0.76% فائدة شهرية ثابتة.

التقسيط لعملاء بطاقات الخصم 

والتقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر.

وذلك بدون مصاريف ادارية طوال فترة المبادرة بحيث يتم خصم 2% من اجمالي مبلغ القرض.

مساهمات شركات تمويل المستهلكين

وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.

أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.

وذلك بدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة بحيث سيتم خصم نسبة 5% من إجمالي قيمة القرض التمويلي.

أقساط بنك ناصر الاجتماعي

وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.

يذكر أن مبادرة ميغلاش عليك أطلقت لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.

وتتيح الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكترونى:WWW.MOBADRA.GOV.EG، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

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