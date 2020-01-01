وزير الرياضة يزور معسكر الجمباز بالمركز الأوليمبي ويشيد بالروح المعنوية للاعبين

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر منتخب الجمباز "رجال وسيدات"، المقام حاليا في المركز الأوليمبي لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي , والتي تستعد بقوة للبطولات الدولية والقارية المقبلة , رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية.





أشاد الوزير خلال زيارته باستعدادات منتخب الجمباز للمشاركة في البطولات المقبلة، وأيضا التزام الاتحاد بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الصحية خلال المعسكر التدريبي





من جانبه أكد الدكتور إيهاب ، إن استعدادات المنتخب تسير على قدم وساق ، وأن جميع الإجراءات الإحترازية التي نص عليها بروتكول وزارة الرياضة يتم تطبيقه بشكل كامل وفعال ، وأن الهدف الإساسي هو المحافظة علي صحة وسلامة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي .



