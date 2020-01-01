العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:00 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية" منذ ساعتين و 49 دقيقة بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين منذ حوالي 4 ساعات تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى منذ ساعة الا ربع نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز منذ أقل من نصف ساعة الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله منذ حوالي 13 ساعة بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين منذ يوم الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة منذ يوم مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت منذ حوالي 3 ساعات تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت منذ حوالي 4 ساعات عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها) منذ ساعتين رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي منذ أقل من ساعتين تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي منذ ربع ساعة عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو) منذ يوم حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة منذ حوالي 20 ساعة بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد منذ ساعة و 6 دقيقة كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك منذ حوالي 4 ساعات