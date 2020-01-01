مياه الفيوم: إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك فى كافة مواقع ومحطات الشركة على مستوى المحافظة.





أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة أعلنت حالة الاستعداد القصوى خاصة قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى استعدادا لعيد الضحى المبارك مما لا يعكر صفو المواطنين بحتفالهم بهذه المناسبة المباركة، حيث تم منع كافة الاجازات لجميع العاملين والفنيين والمهندسين تحسبا لوجود لحدوث مشكلات تطرأ خلال ايام العيد.





وأضاف درة، أنه سيتم الدفع بكافة" معدات وسيارات الشركة "سيارات الكسح، الفاكيوم، الكباش، النافورى، الحفارات" لمواجهه اى انسدادات تحدث داخل شبكات الصرف الصحي أو انفجارات لخطوط مياه الشرب وتصليحها فور حدوثها.





كما تم تشكيل غرفة للطوارئ لتلقى شكاوى المواطنين من مياه شرب او صرف صحى على مدار ايام العيد وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى بجانب فريق عمل متخصص لمتابعة ورصد كافة الشكاوى التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى من اجل إرسال الفرق المتخصصة لحل هذه الشكاوى، وتقوم ادارة التوعية والإعلام بعمل عدة حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى.





كما أصدر اللواء هشام درة تعليماته لكل مديرى محطات مياه الشرب الخمس الرئيسية بضرورة التواجد على مدار الاربع والعشرين ساعة لمراقبة اعمال المحطات والتأكد من إنها تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير كميات مياه الشرب المناسبة لكل المواطنين خاصة وأن هذا العيد يحتاج لكميات مياه إضافية تستخدم فى أعمال غسيل الاضاحى، وضرورة تواجد العاملين بروافع ومحطات الصرف الصحى الرئيسية والتعامل المباشر مع اى مشكلة تطرأ فجأة.





وطالب جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم الإسراف فيها واستخدامها قدر الحاجة وعدم إهدارها فى غسيل الاضاحى لأن ذلك يؤدى الى زيادة الحمولة على طاقات محطات الصرف الصحى التصميمية والاستخدام المبالغ فيه من مياه الشرب يؤثر ايضا على كميات المياه وضغوطتها داخل الخطوط مما يصعب ايضا وصولها لبعض الاماكن وخاصة أطراف الشبكة هذا بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات ودماء الاضاحى داخل مطابق وخطوط الصرف الصحى مما يؤدى الى زيادة الانسدادات والطفوحات فى الشارع.



