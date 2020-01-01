تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:53 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، محذرة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال عيد الأضحى.

 

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الاجراءات ستتم السيطرة على الأعداد.

 

قامت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بالتحذير من أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ـ قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

 

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول".

 

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر. ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

 

ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، فإن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عيد الاضحى دولة عربية الصحة العالمية الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 13 ساعة

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية إلى دولة عربية بشأن عيد الأضحى

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ أقل من ساعتين

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ ساعتين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

تقارير إيطالية تكشف تطور جديد بشأن رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غيبريسوس: قلقون من زيادة أعداد المصابين بـ"الكورونا" في الصين

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"

بسبب "كورونا".. بلجيكا تقرر غلق المدارس والمقاهي والمطاعم

الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 562 حالة

مرحلة خطيرة.. تصريح صادم جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

الصحة العالمية تحسم الجدل: "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

10:39 ص

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

11:33 ص

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

08:58 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»