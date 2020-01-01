زعيم كتالونيا: قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا

كشف زعيم إقليم كتالونيا الإسباني، يواكيم تورا، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد إذا لم يتحسن الوضع في الأيام العشرة المقبلة.





حذر "تورا" من أن البيانات في أجزاء كثيرة من كتالونيا كانت مشابهة للوضع قبل أن تعلن إسبانيا عن إغلاق وطني في مارس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال المسؤول، إن هدف إدارته هو تجنب اتخاذ إجراءات صارمة مثل تلك التي تم اتخاذها في ذلك الوقت.





نصحت السلطات الكتالونية في 17 يوليو حوالي أربعة ملايين شخص بالبقاء في منازلهم والمغادرة فقط للرحلات الأساسية، والتجمعات المحظورة لأكثر من عشرة أشخاص وحدت من إشغال الحانات والمطاعم، حيث يرتفع عدد الحالات في المنطقة بشكل أسرع من بقية البلاد.





أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الأحد، أنهم تمكنوا من السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأوضحت الوزارة أن إسبانيا أصبحت آمنة للسياحة.





وأكدت السلطات الإسبانية أن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد هي حالات محلية وأنها معزولة تماما وتحت السيطرة.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسبانية، ردًا على قرار بريطانيا الأخير، إن إسبانيا "تحترم" قراراتها، وأنها على اتصال دائم بالسلطات هناك "في بريطانيا".



