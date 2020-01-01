على أنغام عود البطل.. أحمد سعد يرقص مع خطيبته في عيد ميلادها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان عمر كمال، جمهوره بمقطع فيديو جديد من أحتفال أحمد سعد بعيد ميلاد خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمر، خلال مقطع الفيديو وهو يغني مهرجان "عود البطل" وأحمد سعد يرقص مع خطيبته.

وعلق كمال، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيد ميلاد خطيبة الفنان أحمد سعد ربنا يسعدهم".

وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يسعدهم وعقبالك يا محترم" وأضاف آخر"العقوبة ليك أن شاءالله نفرحو بيك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فين الكمامات".

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