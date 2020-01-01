تمهيدا لافتتاحه.. وضع اللمسات النهائية لمتحف مطار القاهرة الأثري

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
حسام زيدان
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن فريق عمل متحف المطار مبنى ركاب ”٣“ بدأ مساء أمس في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقا لسيناريو العرض المتحفي تمهيدًا لافتتاح المتحف الوشيك.

والمتحف سيصبح بعد افتتاحه عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت،

وأشار وزيري إلى أن المتحف سوف يعرض حوالي ٧٠ قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والاسلامية.

وكان متحف المطار بمبني ركاب ٣ يضم سابقا قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي لتكون عنصرا جذب جديد للوافدين بالمطار، وجاري إعداد وتجهيز قاعة عرض جديدة داخل مبنى ركاب ٢ بالمطار بمساحة تصل إلى نحو ١٥٠ م .

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٥ فندقا بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت نهاية الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

ووأوضح أن ذلك تم بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي بريمير لو ريف، وبريمير رومانس، وغطس سومه باي، ودانا بيتش، وجولدن صن، وفلامنكو القصير، وفلامنكو ريزورت، وبانوراما بانجلوز ريزورت، و ٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هما الوادي المقدس، ودانيلا، وكورال هيلز، والقمر البدوي، واميجو، وباندا، وصلاح الدين.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦٠٥ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
وهذه هي القائمة الخاصة بجميع الفنادق المعتمدة.

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