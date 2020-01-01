تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.30% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1279.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 447.8 ألف درهم.



