تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.30% مع بداية التعاملات
الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:57 ص
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1279.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 447.8 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي ، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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