جيجي حديد تشارك جمهورها بصور من منزلها

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نشرت مصممة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد تضمنت هذه الصور صور لمنزلها تستعرض ديكوراته الخاصة وتصميماته، وتبين بهذا الأثاث حبها للأنتيكات والأقمشة الملونة.



وكتبت جيجي قائله: "أنها قضت عامها الماضي كاملاً لكي تصمم هذا المنزل بهذه الطريقة قبل الحجر المنزلي".



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "جميل جدًا وذوقك قمر".



يذكر أن والد عارضة الأزياء جيجي حديد، قد استغل فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد،من خلال طهي الطعام.



