جيجي حديد تشارك جمهورها بصور من منزلها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت مصممة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تضمنت هذه الصور صور لمنزلها تستعرض ديكوراته الخاصة وتصميماته، وتبين بهذا الأثاث حبها للأنتيكات والأقمشة الملونة.

وكتبت جيجي قائله: "أنها قضت عامها الماضي كاملاً لكي تصمم هذا المنزل بهذه الطريقة قبل الحجر المنزلي".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "جميل جدًا وذوقك قمر".

يذكر أن والد عارضة الأزياء جيجي حديد، قد استغل فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد،من خلال طهي الطعام.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

سولشاير يتحدث عن تأهل اليونايتد لدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم مهاجم الهلال السعودي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لضم رجب بكار.. والزمالك يترقب

منذ ساعة الا ربع

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ يوم

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 ص

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

08:58 ص

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

10:49 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: توابع زلزال ليلة ظهور غالى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب