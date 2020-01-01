ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:54 ص
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحاً 3.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2062.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1624 صفقة لعدد 28 سهماً.
وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.57%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.45%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.9 مليون ورقة بقيمة 27.7 مليون درهم.
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