ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% خلال التعاملات الصباحية





إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحاً 3.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2062.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1624 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.



