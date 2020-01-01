ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:54 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحاً 3.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2062.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1624 صفقة لعدد 28 سهماً.


وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

 
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.57%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.45%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.9 مليون ورقة بقيمة 27.7 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم رجب بكار.. والزمالك يترقب

منذ 42 دقيقة

الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

سولشاير يتحدث عن تأهل اليونايتد لدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ يوم

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يتحرك لضم مهاجم الهلال السعودي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يفقد 27.8 نقاط من رصيده مع بداية التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.91% بختام التعاملات

مؤشر سوق دبي يصعد 0.80% خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع هامشي لمؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة الأربعاء

مؤشر سوق دبي يصعد 0.21% مع بداية تعاملات اليوم

بنهاية أولي جلسات الأسبوع .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.17%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 ص

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

08:58 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

09:50 ص

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: توابع زلزال ليلة ظهور غالى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب