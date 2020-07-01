سعر الريال السعودى مقابل الجنيه الاثنين 27- 7-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-7- 2020، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك المركزي وسجل سعر 4.24 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك التعمير والإسكان وسجل سعر 4.14 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الإسكندرية وسجل سعر 4.16 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.


واستقر سعر الريال السعودى فى أكبر بنكين حكومين في مصر “الأهلى ومصر، حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.  

 كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقى، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.11 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وكما استقر أيضا سعر الريال فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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