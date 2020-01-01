ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين









إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحاً 34.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% رابحاً 47.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5311.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.540 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.46 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 9.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4037.79 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 43.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر 4230 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.



