ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:51 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحاً 34.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% رابحاً 47.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5311.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.540 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.46 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 9.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4037.79 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 43.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر 4230 صفقة.


وصعدت 6 قطاعات  ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

 
وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.48%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.94%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.54%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 6.62%.

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