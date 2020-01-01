185 ألف يورو.. قيمة بيع رسم تمهيدي للعلم الأولمبي

بيع رسم تمهيدي للعلم الأولمبي من توقيع مؤسس الألعاب الاولمبية الحديثة، بيار دو كوبرتان، بسعر 185 ألف يورو، خلال مزاد نظم في جنوب فرنسا.









قال المدير في دار "كان أنشير" للمزادات، الكسندر ديبوسي: "بيع الرسم إلى جامع برازيلي بسعر 185 ألف يورو تضاف إليه عمولة بنسبة 27%، ليصل إلى 234950 يورو".









ووضع الرسم التمهيدي في العام 1913، البارون بيار دو كوبرتان، وأعطي إلى أحد داعميه السويسريين، وبقي في العائلة نفسها حتى شرائه قبل فترة قصيرة من جامع قرر طرحه للبيع مجدداً.









وكان الرسم مقدراً بسعر يراوح بين 80 و100 ألف يورو، وقد أنجز بقلم الرصاص والغواش على ورقة طولها 21 سنتمتراً، وعرضها 27.5، وعرض للبيع انطلاقاً من سعر 50 ألف يورو.