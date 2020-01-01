آخر تطورات تجديد عقد مروان محسن

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:42 ص
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي
يترقب جماهير القلعة الحمراء خبر تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عدمه خلال الفترة المقبلة.


واستقر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، لحسم كافة الاتفاقات بشأن الأمور المادية لتوقيع العقود الجديدة.


وحسب ما أشار تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن، أنه تم الاتفاق بالفعل على مدة التجديد والتي تزيد عن موسمين، ومتبقي فقط الأمور المادية، مؤكدا أن الأهلي دائما يقدر أبنائه لذا ستنتهي هذه الجلسة بالتجديد.


جدير بالذكر أن مروان محسن صاحب الـ31 عاما انضم للأهلي عام 2016 قادما من الإسماعيلي، وخاض هذا الموسم 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.


يشار إلى أن الدوري المصري الممتاز سوف تستأنف منافساته يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي.

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