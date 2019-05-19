الظفرة الإماراتي يسعى لتجديد عقد لاعبه سعيد الكثيري

أشاد أحمد عمران القببيسي المتحدث باسم نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم، بالمهاجم الدولي سعيد الكثيري مهاجم الفريق والذي جدد عقده مع النادي لعامين مقبلين.





وقال القبيسي في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين إن قرار التجديد للكثيري، جاء وفق رؤية إدارة النادي ولجنته الفنية، بمشاركة الصربي فوك راسوفيتش المدير الفني للفريق.





وأضاف أن الكثيري يعد بمثابة البديل الذهبي، والذي يمكن الاعتماد عليه في تغيير مجريات المباراة في أي وقت يدفع به المدير الفني خلال اللقاء.





من جهة أخرى، نفى القبيسي وجود نية لدى إدارة النادي في تغيير اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن النادي سعيد بوجود كل من المغربي عصام العدوة والأردني ياسين البخيت والهولندي روشفيل والبرازيلي بيدرو، وهم الرباعي الأجنبي في صفوف الظفرة.





وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي يوم التاسع من سبتمبر المقبل، بعد إلغاء الموسم الماضي الذي توقفت منافساته في شهر مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.