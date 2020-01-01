بونوتشي: جمال اللقب هذا الموسم يكمن في صعوبة تحقيقه

أبدى ليوناردو بونوتشي قائد فريق يوفنتوس سعادة بالغة بعدما حسم الفريق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي، قائلا إن جمال اللقب هذا الموسم يكمن في صعوبة تحقيقه.





وتغلب يوفنتوس على سامبدوريا 2/صفر مساء أمس الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري، ليوسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط ويحسم تتويجه باللقب قبل مرحلتين من النهاية.





ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى 36 لقبا في تاريخ الدوري الإيطالي، كما أحرز اللقب للموسم التاسع على التوالي وهو رقم غير مسبوق على مستوى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.





وقال بونوتشي عقب مباراة أمس :"إنه لقب جميل لأنه أصعب لقب توجنا به. فقد بدأنا مسارا جديدا بفلسفة جديدة، وكثيرا ما واجهنا انتقادات."





وأضاف :"لقد كانت فترة صعبة على العالم بأكمله، وكان من الصعب بالنسبة لنا أن نستأنف المشوار بعد ثلاثة أشهر (شهدت حالة إغلاق عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد)."





وتابع :"لقد قدمنا حقا كل ما لدينا وذلك من أجل كل من يدعموننا. كان الاستئناف في غياب الجماهير أمرا سيئا ولكن النادي ساعدنا في تقديم كل ما لدينا من أجل قميص الفريق."