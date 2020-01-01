رفع 12 طن مخلفات بسفاجا (صور)

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة منظومة النظافة بالمدينة بالتنسيق مع شركة النظافة المتعاقدة نظمت حملة نظافة مكبرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.





أوضحت "رئيس المدينة" أن الحملة قامت بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقه نادى الشاطئ والطريق الداخلى المؤدى من الأشغال إلى سفاجا البلد وشارع الوحدة وحى الهدى ومنطقة مدرسة عمروبن العاص، وأسفرت الحملة عن رفع عدد ١٢ طن من المخلفات وأعمال التجريد والكنس أسفل الارصفه ورفع المخلفات الشجرية.





وأضافت "المغربي" أن المنظومة تتابع بشكل مستمر رفع المخلفات العادية من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكوميه وتفريغ عدد٤٠٠ صندوق بصفه دورية.





وشددت "رئيس المدينة" على دور المتابعة والرصد البيئي لزيادة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة، مؤكدةً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة النباشين والفرّيزة نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بسفاجا وتشوية للشكل الحضاري والجمالي، وأن المدينة تعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.



