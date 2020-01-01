مصطفى خاطر يتعرض لحادث فى أحداث فيلم "ثانية واحدة"

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يُشارك الفنان مصطفى خاطر ضمن أبطال فيلم "ثانية واحدة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتعرض مصطفى خاطر لحادث ما ستكشف عنه الأحداث.



والفيلم يشارك في بطولته كل من محمود حميدة، ويزو، علا رشدي، سوسن بدر، و"ثانية واحدة" هو اسم مؤقت للفيلم من المقرر تغييره خلال الفترة المقبلة.





وفي سياق آخر، ينتظر مصطفى خاطر حاليًا عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، وآخرون من النجوم.



والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.









