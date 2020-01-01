الجيش الإسرائيلي ينشر مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على حدود لبنان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:31 ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على حدود لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

 

وأضافت أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.

 

وتم رصد حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في اجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ.

 

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق الأحد أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

 

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله ليل السبت-الأحد في ضاحية بيروت الجنوبية.

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