تفاصيل شخصية أحمد سلامة فى مسلسل "الوجه الآخر"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يواصل صناع مسلسل "الوجه الآخر" استئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم، يُجسد الفنان أحمد سلامة خلال الأحداث دور رجل يمتلك شركة مقاولات، ومتزوج من الفنانة مادلين طبر، والمسلسل من المقرر أن عرضه في سبتمبر المقبل.

مسلسل "الوجه الآخر" يُشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد خليل، مادلين مطر، أحمد جمال السعيد، وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش المسلسل قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة.


وفي سياق آخر، عرض للفنان أحمد سلامة مؤخرًا مسرحية "ع الداون لوود"، وهي بطولة علاء مرسي، مروى اللبنانية ، برلنتي فؤاد، والمسرحية من تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح.





أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 17 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ حوالي 8 ساعات

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ 36 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ 36 دقيقة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

09:01 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً