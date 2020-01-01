تفاصيل شخصية أحمد سلامة فى مسلسل "الوجه الآخر"

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يواصل صناع مسلسل "الوجه الآخر" استئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم، يُجسد الفنان أحمد سلامة خلال الأحداث دور رجل يمتلك شركة مقاولات، ومتزوج من الفنانة مادلين طبر، والمسلسل من المقرر أن عرضه في سبتمبر المقبل.



مسلسل "الوجه الآخر" يُشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد خليل، مادلين مطر، أحمد جمال السعيد، وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش المسلسل قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة.





وفي سياق آخر، عرض للفنان أحمد سلامة مؤخرًا مسرحية "ع الداون لوود"، وهي بطولة علاء مرسي، مروى اللبنانية ، برلنتي فؤاد، والمسرحية من تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح.











