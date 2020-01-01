



موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2020 للقطاع الخاص والقطاع العام في مصر.. وموعد صلاة العيد





تزداد عمليات البحث على جوجل لمعرفة ميعاد عيد الأضحى المبارك، وميعاد اجازة عيد الاضحي 2020.وياتي عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل وجود فيروس كورونا ولازال الخطر قائم حتى الآن، وتسعى الحكومة المصرية هذه الأيام من فرض المزيد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء.





ميعاد اجازة عيد الاضحي المبارك 2020 للقطاع العام و الخاص

وقد صرحت وزارة الأوقاف المصرية ان يوم عرفة سيكون الخميس 30 يوليو 2020 على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، وقد صرح الدكتور محمد سعفان اليوم بأن اجازة عيد الاضحي 2020سيكون بداية من يوم الخميس 30 يوليو و ستنهي اجازة عيد الاضحي المبارك يوم 3 أغسطس 2020،وهذا بالنسبة للقطاع العام.إما بخصوص القطاع الخاص ستنتهي اجازه عيد الأضحى المبارك يوم 2 أغسطس 2020.





تدابير الحكومة المصرية في العيد الأضحى لمواجهة كورونا

وفي تصريحات مجلس الوزراء المصري اليوم، تم الإعلان بأنه لم يتم الايجازة بإقامة صلاة الجمعة في الساحات و الميادين و المساجد، و سيقتصر فتح المساجد على أداء الصلوات الخمس، وقد أعلن مجلس الوزراء المصري، ووزارة الاو قاف المصرية، انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن عودة صلاة الجمعة بالمساجد و ان صلاة الجمعه ستظل ممنوعة من المساجد لحين اشعار اخر، وقد أكدت وزارة الاوقاف انها بصدد دراسة القرار .و ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم نقلها مباشرة على التلفزيون المصري.



