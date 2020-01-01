مسارح البيت الفني تنير من جديد.. و 9 عروض في استقبال الجمهور





أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بعودة مسارح البيت الفني للمسرح بالكامل للعمل من جديد، و ذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد ، حيث يقدم البيت الفني للمسرح لجمهوره ٩ عروض مسرحية ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة ، لضمان سلامة جميع الحضور .





و تقدم فرقة المسرح القومي السبت و الأحد و الأثنين ثانى و ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة في تمام الثامنة مساء، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.





و تقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحى "رحلة سعيدة" ثانى و ثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.





بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " الحادثة "

ثاني و ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور ، ريهام أبو بكر ، ،فتحي الجارحي ، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.





أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما " حريم النار " ثاني و رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة ،

العرض من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، و تقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض " كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة " صلاح عبد الصبور " في تمام السابعة مساء تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، إخراج ماهر محمود.





بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك برمسيس العرض المسرحى "البخيل" ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام السابعة مساء، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، إعداد وإخراج خالد حسونة،كما تقدم فرقة مسرح الشباب أيضا على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي "أفراح القبة" ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام السابعة مساء، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبد المنعم رياض ، محمد يوسف ، محمد عبدالقادر ، فاطمة عادل ، كتابة وإخراج يوسف المنصور.



