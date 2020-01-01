الزمالك يتحرك لضم مهاجم الهلال السعودي

ارتبط اسم المهاجم السوري عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وابتعد السوري عمر خربين عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين مع الهلال.





وكان للاعب السوري تجربة في الدوري المصري خلال الموسم الماضي عندما لعب في صفوف بيراميدز، وخاض مع الفريق السماوي 12 مباراة، وسجل 6اهداف، وصنع هدفين.





وفي المجمل خاض خربين مع الهلال السعودي 63 مباراة، سجل خلالهم 33 هدف، وصنع 12 هدف آخرين.





وطالب باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة الفريق الأبيض بسرعة التحرك من أجل حسم صفقة خربين في دخول اللاعب دائرة اهتمام العديد.





وسيبدأ الزمالك في التحرك بشكل رسمي وتقديم عرض لناديه السعودي، خلال أيام للتفاوض للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ26 عاما.



