مستوطنون يحرقون مسجدا في مدينة البيرة قرب رام الله

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:34 ص
حريق
حريق
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن عدد من المستوطنين أحرقوا مسجدًا في مدينة البيرة قرب رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.

 

واقتحم المستوطنون مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة، وأحرقوا مرافقه وخطوا شعارات عنصرية، أحداها كانت "حصار للعرب وليس لليهود"، كما جاء في عبارة أخرى "أرض إسرائيل، لشعب إسرائيل".

 

وبحسب مصادر فلسطينية، أضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي وأخمدوها، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، لاستكمال عملية إخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بأكمله.

 

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، وصفت الحادث بأنه "جريمة عنصرية" وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.

 

وقد وُجهت أصابع الاتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة تسمى "تدفيع الثمن" مؤلفة من نشطاء في تيار اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يعتمدون منذ سنوات عمليات انتقامية ويعتدون على مصالح فلسطينية.

 

ويذكر أن جماعة "تدفيع الثمن"، تستهدف تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة، مسيحية وإسلامية، وإتلاف أو اقتلاع أشجار الزيتون العائدة للفلسطينيين.

 

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مستوطنون يهود رام الله حرق مسجد

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