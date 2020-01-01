ميدو جابر: ارتديت رقم 27 مع الأهلي حبًا في تريزيجيه.. و"ديانج" الأفضل في الدوري حاليا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، أسباب ارتداؤه رقم 27 خلال تواجده في صفوف القلعة الحمراء.

وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ارتديت رقم 27 في الأهلي حبا في محمود حسن ترزجيه".

وتابع: "هناك عدد كبير من اللاعبين يقدموت مستويات رائعة في الدوري المصري ولكن أفضل لاعب لفت نظري في الدوري المصري هو المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي".

وأتم: "عندما كنت لاعبًا في النادي الأهلي، كان وجود الثنائي علي معلول وأحمد فتحي يشعرني بالإطمئنان".

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