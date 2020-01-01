الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تبحث إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مصير مروان محسن في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، عن قرار  سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بشأن ملف تجديد مروان محسن مهاجم الفريق.

وأوضحت المصادر أن سيد عبدالحفيظ أحال لرئيس النادي محمود الخطيب لحسمه بشكل نهائي، بعد الخلافات في وجهات النظر حول التجديد مع اللاعب مؤخراً.

من جانبه طلب مروان محسن زيادة كبيرة في عقده للتجديد لفترة جديدة، حيث يرى أن عقده الحالي لا يليق بكونه مهاجم الأهلي ومنتخب مصر.

مروان محسن طلب الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه في السنة، لتعويضه عن الفترة الأخيرة التي ظلم فيها مادياً، حسب وصفه.

أخبار تهمك

أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ 35 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ 35 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

09:01 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً