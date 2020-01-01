كارتيرون يطلب ضم خربين لهذه الأسباب؟

يرغب باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بضم السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لمساندة مصطفي محمد لقيادة هجوم الأبيض.









وكشفت صحيفة " الرياض" السعودية،:" أن طالب كارتيرون من إدارة الزمالك سرعة الظفر بخدمات المهاجم، وذلك بسبب اهتمام العديد من الأندية لضمه".













وأشارت إلى أن سيتحرك الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، للحصول على خدمات اللاعب من إدارة الفريق السعودي.

















ويتميز صاحب ال26 عاما بقوة جسدياً، بجانب الطول، ولديه خبرات في الدوري المصري، حيث شارك مع بيراميدز الموسم الماضى أحرز 6 أهداف، وأرسل تمريرتين حاسمتين، فى 12 مباراة خاضها مع الفريق.





















ويرى كاريترون أن خربين سيشكل إضافة قوية لهجوم الفريق فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتميز بها اللاعب، خصوصا أن هجوم الأبيض يعانى فى ظل اقتناع الفرنسى بقدرات مصطفى محمد فقط، رغم وجود كاسونجو وعمر السعيد.











