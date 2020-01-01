فاردي الهداف.. تعرف على الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
حسم اللاعب الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم نادى ليستر سيتي جائزة الحذاء الذهبي كهدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم والتي انتهت بعد أن لعبت الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر البطولة يوم الأحد.

ونجح فاردي فى الفوز بالحذاء الذهبي الأول له خلال مسيرته الكروية بعد أن تفوق على اوبامبيج مهاجم أرسنال و داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون بالإضافة إلي رحيم ستيرلنج لاعب مانسشتر واللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية البطولة كالآتي:-

1- جيمي فاردي.. 23 هدفًا.

2- داني إنجز.. 22 هدفًا.

3- بيير إيميريك.. 22 هدفًا.

4- رحيم ستيرلينج.. 20 هدفًا.

5- محمد صلاح..  19 هدفًا.

6- ساديو ماني.. 19 هدفًا.

7- هاري كين.. 18 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز..  17 هدفًا.

9- أنطوني مارسيال.. 17 هدفًا.

10- ماركوس راشفورد.. 17 هدفًا.

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