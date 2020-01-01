صلاح عبد الله يتضامن مع الشاب المعتدى عليه فى الكويت بأبيات شعرية

عبر الفنان صلاح عبدالله، عن استيائه الشديد إزاء واقعة الاعتداء على الشاب المصري وليد صلاح في الكويت.





وعلق على الواقعة بأبيات قال فيها: "حالة غضب.. رايح ياكل عيش…ياكل على قفاه ليه؟!.. ياكرام العرب..شفتوا الصرخة المحبوسة في عينيه.. سمعتوا الحسرة اللي شلت لسانه وكتفت إيديه"ز





وأضاف: "ياكرام العرب لجل ما أبلع تحليلي إشفوا غليلي.. وروني المجرم اللي يستاهل قطع إيده اللي إتمدت عليه هتعملوا فيه إيه؟!".





يذكر أن الواقعة أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



