اليوم.. محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق





تنظر المحكمة الاقتصاديةاليوم الإثنين ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد ان احالتها النيابة للمحاكمة.





وتواجه سما المصري اتهامًا بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.





كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة غدًا لتقديم صورة رسمية من القضية 410 لسنة 2020، وما تم فيها، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.



