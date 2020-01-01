أنباء عن انفصال أنغام رسميا عن زوجها أحمد إبراهيم





أفادت أنباء صحفية غير مؤكدة بانفصال النجمة أنغام رسميًا عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.





وقالت الأنباء إن إجراءات الطلاق تمت خلال اليومين الماضيين عقب إعادة فتح المحاكم مجددًا بعد إغلاق استمر طوال الــ4 أشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وأشارت إلى أن أحمد إبراهيم كان حريصًا على أن ينتهي الأمر بشكل ودي بينه وبين أنغام





كانت انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات، تفيد بأن الثنائي النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى، قاما بإلغاء متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهم الرسمية بموقع الصور انستجرام.





وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات والشائعات حول انفصالهما، فيما لم يؤكد الثنائي الآمر حتى الان.