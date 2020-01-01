بعد التتويج بالكالتشيو.. ساري يكشف سر صعوبة مباراة ليون بدوري الأبطال

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، عن سر صعوبة مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي بالأمس.  

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على حساب فريق سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي. 

وقال ساري في تصريحات صحفية: "سنصل إلى مباراة ليون وقد لعبنا 14 مباراة في 40 يومًا، ولكل فريق هذا الموسم تاريخ خاص وفريد، ومن المهم للغاية التغلب عليهم، لأنني عندها أشعر أن أي شيء يمكن أن يحدث هذا العام".

وكان قد حقق أولمبيك ليون الفوز على يوفنتوس بنتيجة هدف نظيف في فرنسا. 

يذكر أن يوفنتوس سوف يواجه أولمبيك ليون في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجاة النجمة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا بعد اصطدامهما بـ"جيت سكي" في الصخور (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع الشيخ ياسين التهامي

منذ حوالي 6 ساعات

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك النهائي من عودة الدوري وسر إصرار الأهلي على استئنافه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 21 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

12:04 ص

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي

05:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً