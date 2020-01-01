بعد التتويج بالكالتشيو.. ساري يكشف سر صعوبة مباراة ليون بدوري الأبطال









كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، عن سر صعوبة مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي بالأمس.





ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على حساب فريق سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.





وقال ساري في تصريحات صحفية: "سنصل إلى مباراة ليون وقد لعبنا 14 مباراة في 40 يومًا، ولكل فريق هذا الموسم تاريخ خاص وفريد، ومن المهم للغاية التغلب عليهم، لأنني عندها أشعر أن أي شيء يمكن أن يحدث هذا العام".





وكان قد حقق أولمبيك ليون الفوز على يوفنتوس بنتيجة هدف نظيف في فرنسا.



