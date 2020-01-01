تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



تستعد قناة النادي الأهلي لافتتحها بثوبها الجديد مساء اليوم الاثنين في الساعة 2 ظهرا، وذلك بعد عمليات التطوير الشاملة التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة. 

وجاء هذا التطوير من أجل أن تكون القناة وجهة جيدة ومميزة للنادي، وأيضاً أن تليق بأحلام وطموحات جماهير النادي الأهلي. 
  
وكانت قد بدأت قناة النادي الاهلي البث التجريبي يوم السبت الماضي بأغنية نادي القرن، وتملك القناة خطة جديدة وسلسلة من البرامج التي سترضي عشاق القلعة الحمراء حسب كلام المسئولين في الفترة الأخيرة. 

وأعلنت إدارة قناة النادي الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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