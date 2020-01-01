مصطفى قمر يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة "مسافر" مع شقيقه ياسر (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان مصطفى قمر، فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر قمر، في الفيديو يغني مقطع من أغنية "مسافر" برفقة شقيقة " ياسر قمر" وكانا في الأستديو.

وعلق قمر على الفيديو قائلًا: "اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها "مسافر" مغنيها مع أخويا ياسر قمر في ألبوم" لمن يهمه الامر ٢" اسمعوا". 

واستكمل قمر حديثه قائلاً "ياسر مغني حلو قوي ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع اللي عامل هارموني للالبوم وكمان معانا ماجد يحي عازف الباص جيتار العالمي استنوا الالبوم ده تجربة خاصة جدا وفرحان ان ياسر اخويا مغني معايا".

وفي سياق منفصل قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كما أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.


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