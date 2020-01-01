أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي





علق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، على تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي بالأمس بعد الفوز على حساب سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.





وكتب رونالدو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تمت المهمة، ونحن أبطال إيطاليا، سعيد بتحقيقنا للبطولة الثانية على التوالي ومواصلة بناء تاريخ هذا النادي الرائع".





وأضاف: " هذا اللقب مهدى لجميع عشاق يوفنتوس، خاصة لأولئك الذين عانوا من الوباء الذي عانى منه الجميع والذي فاجأ العالم".



