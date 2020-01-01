الأغنية الرسمية لمسلسل "شديد الخطورة" تحقق مشاهدات مرتفعة عبر يوتيوب

طرح القائمون على مسلسل "شديد الخطورة"، الأغنية الرسمية للمسلسل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت أغنية "أنا رايح" لمسلسل "شديد الخطورة" أكثر من 229,414 مشاهدة فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 25 يوليو الجاري.

مسلسل "شديد الخطورة"، تأليف محمد سيد بشير، ويدور في إطار دراما تشويقي، وهو من بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولي، وناهد رشدي، وعدد من الفنانين وتم عرض الحلقة الأولى له في بداية شهر يوليو..



